التحريات تكشف ملابسات مصرع شخص صدمه قطار في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال لمباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شخص صدمه قطار في أوسيم، وأشارت التحريات إلى أنه خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار، ليلقى مصرعه في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وأكدوا صحة التحريات، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا.

تم التوصل لهوية الضحية، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

لقى شخص مصرعه، صدمه قطار في أوسيم بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في محطة برطس بأوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن القطار صدم شخصا أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

حدد رجال المباحث هوية الضحية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.