الأكاديمية الطبية العسكرية تعلن فتح باب التسجيل للأطباء البشريين والأسنان

كتب زكى القاضي

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة، تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية بالأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها وهي الدفعة رقم 4 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدفعة رقم 2 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما تضم الدفعة رقم 3 للحصول على درجة الماجستير فى صحة الفم والأسنان لأطباء الأسنان ، للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة و(الطب الوقائى - صحة المناطق الحارة - إدارة المستشفيات – الميكروبيولوجى ) للأطباء البشريين، للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة (الميكروبيولوجى) للصيادلة ، وكذلك للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين على بكالوريوس تمريض .

وتبدأ مواعيد التسجيل للشهادات المشار إليها ابتداء من 23/7/2022 ولمدة (15) يوم بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية الكائن فى 7 شارع إحسان عبد القدوس الخليفة المأمون منشية البكرى بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .