استمرار فعاليات المشروع القومى للموهبة لأطفال الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومى للموهبة بالتعاون بين الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية بالوزارة والمديرية ونادى الشرقية الرياضى، لتدريب الأطفال على مهارات السباحة بنادى الشرقية الرياضى وذلك يوم السبت من كل أسبوع وكذلك يومى الاثنين والأربعاء يتم استقبال الأطفال للتدريب بالمشروع على ملعب الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن "المشروع القومى للموهبة الحركية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" من سن 5 حتى 7 سنوات، والمرحلة الثانية "تأسيس للنشاط التخصصى" للمرحلة العمرية من 7 حتى 9 سنوات، حيث يؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية كما يخضع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين فى علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمى وتحقيق أهدافه واستدامته.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمشروع القومى للموهبة الحركية والذى أطلقته وزارة الشباب والرياضية لإعداد جيل من الرياضيين فى سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية ووصولاً لمنصات التتويج الأولمبية.

وأشار إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية فى مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عاليا.