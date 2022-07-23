استلام 230 ألفا و270 طن قمح في شون وصوامع بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ، بشأن سير العمل بمنظومة توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح المحلية ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أشار "وصفي" إلى أنه ستسمر أعمال التوريد بصوامع سدس، والتي تم فيها مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد ،مشيرا إلى الانخفاض التدريجي الملحوظ في معدل الكميات الموردة ،خاصة بعد الوصول للمستهدف وتحقيق زيادة 270 طن" حتى الآن" فوق الكميات المستهدف توريدها بنهاية الموسم ، والذي أوشك على الانتهاء .

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة تزيد عن 128 ألف و600 فداناً ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.