ارتفاع ضحايا فيضانات جنوبي إيران إلى أكثر من 21 قتيلًا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي وقعت جنوبي إيران إلى ما لا يقل عن 21 قتيلًا، فيما لا يزال اثنان آخران مدرجين على قائمة المفقودين في أعقاب هطول أمطار غزيرة على البلاد.

وقال الرئيس الإقليمي لجمعية الصليب الأحمر، حسين دارفيشي - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم السبت، إن الأمطار أضرت ببلدات عديدة بمقاطعة إستبهان ومحيطها بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

كما أشار حاكم مقاطعة "إستبهان"، يوسف كارجار، إلى أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت أمس نحو الساعة الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد) في أجزاء وسط المقاطعة أدت إلى حدوث الفيضانات، منوهًا إلى أن عدد من السكان المحليين ووافدين كانوا عند ضفاف نهر رودبال حيث سقطوا ضحايا بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وكانت مقاطع فيديو قد نشرها الإعلام المحلي ومنصات التواصل الاجتماعي قد أظهرت سيارات تضررت من ارتفاع مياه النهر وحُملت بعيدًا بينما كان الأباء يحاولون إنقاذ أطفالهم من المركبات.