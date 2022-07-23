اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 08:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ارتفاع الوفيات لـ6 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب أتوبيس العامرية بالإسكندرية

السبت، 23 يوليه 2022 06:59 م
ارتفاع الوفيات لـ6 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب أتوبيس العامرية بالإسكندرية حادث - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع عدد المتوفين فى حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بمصرف أمام مساكن الناصرية الجديدة إلى 6 وفيات وإصابة 10 آخرين بمنطقة العامرية ثان غرب محافظة الإسكندرية.

 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا بورود بلاغ بانقلاب أتوبيس نقل عام بأحد المصارف العمومية بمنطقة مساكن الناصرية الجديدة مما ادى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى لمكان الحادث.

 

وتبين أن أثناء سير أتوبيس نقل عام بمنطقة أبو بسيسة مساكن الناصرية الجديدة حدث تصادم بينه وبين سيارة ميكروباص مما أدى إلى سقوط الأتوبيس فى المصرف وتسبب الحادث فى مصرع 6 أشخاص وتم إنقاذ باقى الركاب وجرى سحب الأتوبيس من الترعة واستخراجه من المياه، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات ومعاينة مكان الحادث.


أخبار الإسكندرية

حادث مروري

إنقلاب اتوبيس نقل عام

مصرف

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة