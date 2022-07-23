"إهمال أم قضاء وقدر".. النيابة تتخذ عدة قرارات لكشف ملابسات مصرع الدكتورة سميرة عزت

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيقاتها حول مصرع الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، خلال عملها بإحدى شركات الأدوية بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة تحرك كابينة مصعد الشركة خلال محاولتها استقلاله.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما استعجلت، تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لمعاينة المصعد، وتحديد سبب العطل، ومدى وجود شبهة إهمال تسبب في الحادث من عدمه.

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية، أن الدكتورة سميرة عزت، خلال محاولتها استقلال مصعد الشركة، فوجئت به معطلا، فتم الاستعانة بعامل الصيانة الخاص بالمصعد، والذي أكد لها أنه تم إصلاح العطل، حيث دخل إلى كابينة المصعد، وطلب منها الدخول، وخلال استقلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة، مما أسفر عن اصطدامها بالحائط لتلقى مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن عامل الصيانة أصيب بيده، نتيجة محاولته إيقاف المصعد.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا بمصرع الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، أثناء عملها بإحدى شركات الأدوية الشهيرة.

انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر إلى مكان الحادث، وتبين أن الضحية خلال محاولتها استقلال المصعد تحرك بها، مما أسفر عن مصرعها.

تم ضبط عامل الصيانة المسؤل عن المصعد، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالشركة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.