اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى فى البحيرة

السبت، 23 يوليه 2022 02:48 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى فى البحيرة حادث سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 6 اشخاص بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع  حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بدائرة مركز كفر الدوار في البحيرة. 
 
كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجده. 
 
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة "تومانية" على طريق القاهرة-الاسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار.
 
أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص  بكسور وكدمات متفرقه وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث .
 
 
 
 

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