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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات مصاهرة بالمنيا

السبت، 23 يوليه 2022 10:13 م
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات مصاهرة بالمنيا مشاجرة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بأحد أحياء مدينة المنيا، بسبب خلافات مصاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مأمور قسم الشرطة، يتضمن قوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات مصاهرة، واسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

 

وبالانتقال افادت التحريات الاولية وقوع المشاجرة عقب مشادة كلامية بين العائلتين بأحد أحياء غرب مدينة المنيا، ونتج عن ذلك إصابة 5 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج حيث تتراوح الإصابات مابين كدمات وجروح قطعية وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم وتم إجراء الإسعافات الأولية لجميع المصابين وتقرر خروجهم جميعا بعد تماثلهم للشفاء و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الظروف والملابسات

 


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