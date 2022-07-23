اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي بكفر الشيخ

السبت، 23 يوليه 2022 01:21 م
إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث سير أدى لإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كلا من نصر حسن بلتاجي، 18 سنة، بكدمات وجاري الفحص، وبلتاجي نصر حسن، 32 سنة، بكدمات وجاري الفحص، وأحمد بلتاجي حسن، 12 سنة، بكدمات وجاري الفحص، وعبدالباسط محب درويش، 37 سنة، وكدمات وجاري الفحص، وجميعهم من زهران.

 

 

 

 


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