إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي بكفر الشيخ

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث سير أدى لإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كلا من نصر حسن بلتاجي، 18 سنة، بكدمات وجاري الفحص، وبلتاجي نصر حسن، 32 سنة، بكدمات وجاري الفحص، وأحمد بلتاجي حسن، 12 سنة، بكدمات وجاري الفحص، وعبدالباسط محب درويش، 37 سنة، وكدمات وجاري الفحص، وجميعهم من زهران.