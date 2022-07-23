إصابة ممرضة بغيبوبة عقب تناولها صبغة شعر في قنا

قنا - صابر سعيد

أصيبت ممرضة، اليوم السبت، بغيبوبة إثر تناولها صبغة شعر بمركز طبي خاص بمنطقة المعبر بمدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بإصابة ممرضة بحالة إغماء إثر تناولها صبغة شعر داخل مركز طبي خاص بمنطقة المعبر بمدينة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة ألفت.إ.م، تبلغ من العمر 19 عاما، بغيبوبة إثر تناولها صبغة شعر داخل مركز طبي خاص بمنطقة المعبر بمدينة قنا، وجرى نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.