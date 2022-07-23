إزالة 130 لافتة إعلانية مخالفة بمدن ومراكز الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ومن جانبها أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أن الحملات اليومية شملت إزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ماتم رفعه خلال أسبوع 130 إعلانا مخالفا وبدون ترخيص بواقع عدد 25 إعلانا بحى أول الزقازيق وعدد 19 إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 13 إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 11 إعلانا بمركز ومدينة الحسينية وعدد 10 إعلانات بمركز ومدينة فاقوس وعدد 11 إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد 11 إعلانا بمركز ومدينة كفرصقر وعدد 9 إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد 13 إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير وعدد 8 إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام ومراعاة المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.