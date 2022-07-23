أقدم المهن بالإسكندرية.. البيطار يكشف سر التعامل مع الخيول ورعايتها.. فيديو وصور

التقى " اليوم السابع" بالبيطار لرصد حقيقة اندثار المهنة، ويقول أحمد البيطار، أن هذه المهنه تعلمها منذ صغره حتى أصبح الوحيد الذى يخترقها غرب الإسكندرية ويأتى إليه عدد كبير من مالكة العربات الكارو.

وأضاف أن المهنة بالفعل اندثرت بسبب قلة الأحصنه الموجودة فهى معظمها لمالكى الحنطور وعددهم قليل بالإسكندرية وآلياته التى تعتمد على عربات الكارو التى تحملها الأحصنة .

وأشار إلى أن الأحصنه تحتاج إلى رعاية خاصة لحوافرها كل 15 يوما لتقليمها ووضع الحدوة لحمايتها من اللأسفلت ومنع انزلاقها والأدوات بسيطة يتم تقليمها .