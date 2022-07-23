أبرزها متحف الشرطة.. عدد من المتاحف تحتفل بثورة 23 يوليو

كتب محمد أسعد

ينظم عدد من المتاحف المصرية مجموعة من الفعاليات والجولات الإرشادية المجانية والمعارض المؤقتة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وذلك في إطار خطة قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار لمشاركة الزائرين لمختلف الأحداث القومية والوطنية و رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.



متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين:

تحت عنوان "ذاكرة ثورة 23 يوليو “، ينظم متحف الشرطة القومي معرضاً مؤقتاً يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة تجسد أسباب وأحداث قيام ثورة 23 يوليو، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام. كما سيتم، على هامش المعرض، تنظيم ورشة حكي ورسم وتلوين والتشكيل بالصلصال للأطفال للتعبير عن هذه المناسبة.



متحف شرم الشيخ: ينظم المتحف، احتفالية بعنوان ”حكاية ثورة “ تتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة، تشتمل محاضرة للأطفال حول الثورة وأسباب قيامها، وكذلك وورش لتعليم الرسم.



متحف رشيد الوطني: ينظم المتحف، غدا، معرضا للصور الفوتوغرافية عن ثورة 23 يوليو، وصور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يتفقد بعض وحدات الجيش والجنود في الميدان وغيرها، وتمثال نصفي له، وورشة حكي للأطفال عن أبطال ثورة يوليو من الضباط الأحرار مع تناول أهم إنجازاتها، والعوامل المشتركة بينها وبين ثورة 30 يونيو.