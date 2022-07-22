494 مليون جنيه لاستكمال المشروع القومى لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى 22/23

خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مبلغ وقدرة 494 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجديد 2022/2023، كدعم لبرنامج صندوق تمويل المركبات، حسبما يفيد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتأتى المخصصات المالية بهدف استكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات (15500 سيارة أجرة وميكروباص وملاكي) لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين.

يُشار إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريراً في وقت سابق، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وما يقدمه من محفزات للمواطنين وما حققه من نجاحات ملموسة.

وأوضح التقرير أن جهود الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار شملت إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات في يناير 2021، والتي تهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة المركبات والصناعات المغذية.