4 عادات تزيد من مستويات الكوليسترول فى الدم احذرها

كتبت إيناس البنا

من المهم أن تحافظ على مستوى صحى من الكوليسترول حتى لا يسبب أى أمراض أو ظروف صحية، ويعد النظام الغذائى ونمط الحياة من العوامل الرئيسية التى تسهم فى ارتفاع مستويات الكوليسترول، ومن المهم أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وأن تحافظ على نمط حياة صحي للحفاظ على مستوى صحي من الكوليسترول.

وفقا لتقرير موقع "healthline" الكوليسترول الموجود في الجسم من نوعين كوليسترول عالي الكثافة أو كوليسترول جيد وكوليسترول منخفض الكثافة أو كوليسترول ضار.

الكوليسترول الجيد مفيد للجسم لأنه يساعد الكبد على التخلص من الكوليسترول الزائد من الجسم، أما النوع الضار LDL يتراكم فى الأوعية الدموية ويمكن أن يسبب انسدادًا يؤدى بعد ذلك إلى النوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى، لذلك من المهم أن تحافظ على مستوى صحي من الكوليسترول حتى لا يسبب أي أمراض أو ظروف صحية.

الأسباب التى قد تؤدى إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. تناول الكثير من السكر في نظامك الغذائي

يمكن أن يكون هذا في طعامك وكذلك في المشروبات، ويمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذلك من المهم أن تجنبه، ومع ذلك يمكنك إضافة السكريات الطبيعية إلى طعامك ومشروباتك كبديل للسكريات الصناعية.



نمط الحياة غير المستقر عندما يكون جسمك غير نشط أو لا يقوم بنشاط بدني كافٍ، تزداد أيضًا فرص زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، يزيد الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر وشاشات التلفزيون من المخاطر، لذلك ، من الضروري أن تقوم بنوع من النشاط البدني كل يوم.



التدخين واستهلاك الكحول هذان العاملان يساهمان بشكل كبير في زيادة الكوليسترول الضار، فيمكن أن يكون الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين سببًا لارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم.