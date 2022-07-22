وقال الوزير العراقي -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في بغداد وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- "العراق والجزائر دولتان نفطيتان وملف الطاقة مهم للغاية عالمياً"، مبيناً: "تطرقنا مع نظيرنا الجزائري لأبعاد وتأثيرات الحرب الروسية – الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي".

وأضاف أنه تشكلت مجموعة الاتصال العربية للتواصل مع روسيا وأوكرانيا ضمن مساعي إيقاف الحرب"، مؤكداً أنه بحث مع نظيره الجزائري ملف اجتماع القمة العربية بداية نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن دور العراق سيكون مهماً في اجتماع القمة العربية، وأكد تأييد العراق لمبادرة الرئيس الجزائري لتفعيل حركة عدم الانحياز.



بدوره، أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن "التواصل مع العراق مهم للغاية"، مؤكدا أن "الجزائر تدعم تقوية الموقف العربي في التفاعل مع الأحداث والتحديات الدولية وفرض هذا الوجود بشكل فاعل".



وأكد لعمامرة أن "العالم مقبل على تغييرات هيكلية بعد أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا"، مبيناً أن "القمة العربية ستعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل".



وأضاف: "مطالبون الآن بتعميق العلاقة العراقية الجزائرية"، مشيرا إلى أنه "يحمل رسالة قوة وتضامن من الرئيس عبد المجيد تبون مع العراق".

وقال لعمامرة "نتضامن مع القضية الفلسطينية ونعمل على لم شمل القوى هناك".