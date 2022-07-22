وزيرة خارجية بريطانيا المرشحة لرئاسة الوزراء: ترامب كان محقاً بشأن الصين

كتبت: نهال أبو السعود

قالت المرشحة لقيادة حزب المحافظين ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن الرئيس الأمريكي ‏السابق دونالد ترامب قال الكثير من الأشياء التي ثبتت صحتها، حيث تعهدت بالمزيد من الصرامة تجاه ‏الصين.‏

في تصريحات لذا اتلانتيك، قالت وزيرة الخارجية إنها تريد أن تتحول مجموعة الدول السبع الكبرى ‏للديمقراطيات الرائدة إلى "الناتو الاقتصادي" الذي يمكنه الدفاع عن نفسه بشكل أفضل ضد النفوذ ‏الصيني في جميع أنحاء العالم.‏

حددت تروس المرشحة لتكون رئيسة الوزراء القادمة لأنها تتنافس مع ريشي سوناك على القيادة أوراق ‏اعتمادها باعتبارها "صقرًا" بشأن تعاملاتها مع الصين وروسيا في المقابلة.‏

ولدى سؤالها عما إذا كان ترامب قد ثبت أنه على حق في أن الصين ، قالت تروس: "هناك الكثير من ‏الأشياء التي قالها ترامب والتي ثبتت صحتها"، واضافت: "هناك أيضًا أشياء قالها لم تثبت صحتها".‏

ولدى سؤالها عن احتمال ترشح ترامب لمنصب الرئيس مرة أخرى في عام 2024 ، قالت تروس إن الأمر ‏يتعلق بالشعب الأمريكي الذي ينتخبونه كرئيس لهم.‏

كما قالت تروس لصحيفة ذا اتلانتيك أن الغرب كان بطيئًا للغاية في تحدي الصين وروسيا لأن القادة ‏أعطوا الأولوية للتجارة الحرة.‏

ودعت إلى تعزيز مجموعة الدول السبع والناتو ، وأضافت: "هذا هو السبب في أننا نحتاج حقًا إلى ‏الاعتماد على هذه التجمعات ، وهذه الشراكات - تحالفات الراغبين ، إذا كنت ترغب في ذلك - لإنجاز ‏الأمور."‏

كما انتقدت ألمانيا وفرنسا لترتيبهما لما يسمى باتفاقيات مينسك بين أوكرانيا والانفصاليين المدعومين ‏من موسكو بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.‏

قالت: "كان يجب أن نكون هناك المملكة المتحدة هي أكبر منفق أوروبي في الناتو. الولايات المتحدة هي ‏القوة الرئيسية في الناتو. كان يجب أن تشارك كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، ولن نرتكب ‏هذا الخطأ مرة أخرى ".‏

واشارت تروس إلى أن تجربتها كوزيرة للخارجية تظهر أنها "تنجز الأشياء".‏