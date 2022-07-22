وزيرة خارجية بريطانيا المرشحة لرئاسة الوزراء: ترامب كان محقاً بشأن الصين

قالت المرشحة لقيادة حزب المحافظين ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال الكثير من الأشياء التي ثبتت صحتها، حيث تعهدت بالمزيد من الصرامة تجاه الصين.
في تصريحات لذا اتلانتيك، قالت وزيرة الخارجية إنها تريد أن تتحول مجموعة الدول السبع الكبرى للديمقراطيات الرائدة إلى "الناتو الاقتصادي" الذي يمكنه الدفاع عن نفسه بشكل أفضل ضد النفوذ الصيني في جميع أنحاء العالم.
حددت تروس المرشحة لتكون رئيسة الوزراء القادمة لأنها تتنافس مع ريشي سوناك على القيادة أوراق اعتمادها باعتبارها "صقرًا" بشأن تعاملاتها مع الصين وروسيا في المقابلة.
ولدى سؤالها عما إذا كان ترامب قد ثبت أنه على حق في أن الصين ، قالت تروس: "هناك الكثير من الأشياء التي قالها ترامب والتي ثبتت صحتها"، واضافت: "هناك أيضًا أشياء قالها لم تثبت صحتها".
ولدى سؤالها عن احتمال ترشح ترامب لمنصب الرئيس مرة أخرى في عام 2024 ، قالت تروس إن الأمر يتعلق بالشعب الأمريكي الذي ينتخبونه كرئيس لهم.
كما قالت تروس لصحيفة ذا اتلانتيك أن الغرب كان بطيئًا للغاية في تحدي الصين وروسيا لأن القادة أعطوا الأولوية للتجارة الحرة.
ودعت إلى تعزيز مجموعة الدول السبع والناتو ، وأضافت: "هذا هو السبب في أننا نحتاج حقًا إلى الاعتماد على هذه التجمعات ، وهذه الشراكات - تحالفات الراغبين ، إذا كنت ترغب في ذلك - لإنجاز الأمور."
كما انتقدت ألمانيا وفرنسا لترتيبهما لما يسمى باتفاقيات مينسك بين أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من موسكو بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.
قالت: "كان يجب أن نكون هناك المملكة المتحدة هي أكبر منفق أوروبي في الناتو. الولايات المتحدة هي القوة الرئيسية في الناتو. كان يجب أن تشارك كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، ولن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى ".
واشارت تروس إلى أن تجربتها كوزيرة للخارجية تظهر أنها "تنجز الأشياء".
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