وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدرب وتؤهل 70 فتاة ضمن مشروع "ورقة وقلم".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة المهندسة نورا أحمد عثمان، والأمير عبد الغني مدير الوحدة بمركز إسنا في الإشراف على مشروع "ورقة وقلم"، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأوضحت مسئول وحدة تكافؤ الفرص، أن المشروع يهدف إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة للمتعثرين دراسيا في المرحلة الابتدائية وذلك بالتعاون المشترك ما بين جمعية "مصر المحروسة بلدي"، وجمعيات أهلية أخرى بمجلسي قروي الكيمان، وقروي أصفون بمركز إسنا جنوب الأقصر.



وأضافت أن المشروع استهدف تدريب وتأهيل عدد 70 فتاة من خريجي المؤهلات التربوية للقيام بأدوارهم تجاه التلاميذ، حيث حضر التدريب عبد القوي محمد الطاهر مدير ادارة التعليم المجتمعي ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، وفاطمة حلمي مسئولة المشاركة المجتمعية بوحدة تكافؤ الفرص ووكيل الوحدة.



وفى نفس السياق قامت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنظيم عدد من الندوات بمصنع السكر بمركز أرمنت، للتوعية بأشكال ومخاطر العنف ضد المرأة وكيفية مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.



وأوضحت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوات تستهدف التوعية بأهمية التصدي لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة، والتعريف بالتشريعات الدينية التي تحفظ حقوق المرأة، وذلك بهدف التوعية بحقوق المرأة، والدور الهام الذي تؤديه باعتبارها نصف المجتمع، وكيفية التعامل مع حالات العنف بهدف رفع الوعي، وخلق رأي عام لمناهضة كل أشكال العنف الموجه ضد المرأة.



وقالت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تم عقد عدة ندوات بأماكن مختلفة منها مركز طب الأسرة، والمعهد الهندسي بالطود، ومحطة تعبئة الخضراوات والفاكهة، وقرية العضايمة بمركز إسنا، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة الأقصر، مضيفةً أن ندوات التوعية تتم بحضور مسئولي وحدة تكافؤ الفرص بمدن ومراكز المحافظة، وممثلي مديريات التربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات والتأمين الصحي الشامل ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، ووحدة "حياة كريمة" بالمحافظة.





وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدرب وتؤهل 70 فتاة ضمن مشروع ورقة وقلم (1)



وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدرب وتؤهل 70 فتاة ضمن مشروع ورقة وقلم (2)



وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدرب وتؤهل 70 فتاة ضمن مشروع ورقة وقلم (3)



وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدرب وتؤهل 70 فتاة ضمن مشروع ورقة وقلم (4)



وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدرب وتؤهل 70 فتاة ضمن مشروع ورقة وقلم (5)







