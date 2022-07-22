اليوم السابع
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هل لقاح كورونا يمنع الإصابة بالفيروس؟.. اعرف وزارة الصحة قالت إيه

الجمعة، 22 يوليه 2022 09:00 ص
هل لقاح كورونا يمنع الإصابة بالفيروس؟.. اعرف وزارة الصحة قالت إيه لقاح كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة مطلقا، لكنه يقلل من فرص العدوى والإصابة بالفيروس .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح يمنع الإصابة بالفيروس بنسبة 50% ويمنع الإصابة بالأعراض الشديدة حال الإصابة بالفيروس بنسبة 90% ومنع الوفاة بنسبة 95%.
 
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

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