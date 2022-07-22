اليوم السابع
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نقابة المعلمين: امتحانات الثانوية العامة مرت بسلام دون أي مشكلات

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:39 ص
نقابة المعلمين: امتحانات الثانوية العامة مرت بسلام دون أي مشكلات خلف الزناتى نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب
كتبت آية دعبس

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قالت غرفة العمليات المركزية لنقابة المهن التعليمية، إن امتحانات الثانوية العامة، مرت بسلام دون أى مشكلات تعكر صفو العملية التعليمة، ولم يواجه المعلمون المشاركون في أعمال المراقبة والملاحظة أى أزمات، مشيرة إلى أنهم جميعا سيعودوا بسلام إلى منازلهم، بعد أن قضوا فترة الامتحانات داخل الاستراحات المعدة لهم على مستوى الجمهورية.
 
وأضاف محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، رئيس غرفة العمليات، أن النقابات الفرعية واللجان النقابية بكل المحافظات بذلت جهودا كبيرة لخدمة المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، وبعض الفرعيات وفرت خطوط مواصلات من الاستراحات إلى اللجان.
 
وأكد أن نقابة المعلمين دائما تسعى لخدمة أعضائها فى كل مكان، وتم على مدار شهر، تنفيذ توجيهات نقيب المعلمين بتشكيل لجان مرور على الاستراحات يوميا وإطلاق خدمة واتس أب تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى من المعلمين المشاركين فى الامتحانات وتلبية مطالبهم بأقصى سرعة، ومساندة أسر المعلمين الذين تعرضوا لحادث أو وافتهم المنية خلال الامتحانات وسرعة صرف مستحقاتهم.
 
من ناحيته، وجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر لكل معلم شارك فى امتحانات الثانوية العامة، لما بذلوه من جهد للخروج بالثانوية العامة إلى بر الأمان ، موجها الشكر لكل الوزارات وأجهزة الدولة التى شاركت فى تأمين الامتحانات، وكل مراحل نقل وتوزيع الأسئلة، لما بذلوه من جهود مخلصة وأمينة، مؤكدا أن الاخلاص فى العمل سمة المعلم المصرى.
 
 

نقابة المعلمين

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

غرفة عمليات نقابة المعلمين



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