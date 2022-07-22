اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 11:06 م
أكرم القصاص
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مياه سوهاج تطرق حملة توعية لأهالى بندار الرملية ومزاتا والشيخ جبر بمشروعات حياة كريمة

الجمعة، 22 يوليه 2022 10:17 م
مياه سوهاج تطرق حملة توعية لأهالى بندار الرملية ومزاتا والشيخ جبر بمشروعات حياة كريمة جانب من الحملة
سوهاج محمود مقبول

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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة توعوية لأهالى قرى بندار الرملية ومزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا، وذلك بهدف توعيتهم بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

ومن جانبه أضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلته وجرجا والبلينا ودار السلام والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم خلال حملة طرق الابواب توعية الأهالى بالقرى المذكورة بالمشروعات الجارى تنفيذه وكذلك تعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة كما تم دعوتهم لنشر رسائل التوعية المائية للحفاظ على المشروعات المنفذة وطرق ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.


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