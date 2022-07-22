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موقع Travel Awaits: مصر فى المركز التاسع كأكثر مقصد سياحي شهرة وإقبالا للسفر

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:22 م
موقع Travel Awaits: مصر فى المركز التاسع كأكثر مقصد سياحي شهرة وإقبالا للسفر معابد الأقصر
كتب محمد أسعد

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نشر موقع " Travel Awaits"- المتخصص في شئون السياحة والسفر- تقريرًا أوضح خلاله أن مصر حصلت على المركز التاسع ضمن القائمة التي أعدها، والتي تضم أكثر 17 مقصداً سياحياً شهرة وإقبالًا من المسافرين حول العالم للسفر إليه خلال عام 2023، وفقًا لحجوزات السفر للعام المقبل لدى منظمي الرحلات الدولية.
 
ونقل موقع Middle East24 الخبر، مشيرًا إلى زيادة إقبال السائحين على زيارة المقصد السياحي المصري مع استئناف حركة السياحة والسفر عالميًا، واصفًا المقصد السياحي المصري بأحد أفضل الوجهات السياحية حيث يوجد به أبرز المعالم السياحية في العالم كما أنه يجمع بين الثقافة والتاريخ والموقع الجغرافي المتميز والترفيه والأنشطة البحرية المختلفة، حيث يمكن للسائحين الاستمتاع بزيارة أهرامات الجيزة ومشاهدة تمثال أبو الهول بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء النيل.   
 
وأضاف أن مصر كانت من أشهر المقاصد السياحية وأكثرها شعبية بحسب بيانات حجوزات السفر للعام الحالي 2022 والعام المقبل 2023. 
 
جدير بالذكر أن موقع تريب أدفايزر كان قد اختار مدينتي القاهرة والأقصر ضمن أشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، كما كان قد اختار مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري.
 
معابد الأقصر
معابد الأقصر

سياحة الغوص في مصر
سياحة الغوص في مصر
 
 

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