وشدد السعدي - وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، اليوم الجمعة - على حرص الحكومة اليمينة لإنجاح جهود السلام وتحقيق وقف إطلاق نار شامل في البلاد.



وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، قد أعلن في وقت سابق، أنه كثف اتصالاته مع الأطراف دعما لتنفيذ جميع بنود الهدنة في البلاد، واستكشافا لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجلها لما بعد 2 أغسطس المقبل.



وأقر بوجود بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة.. مؤكدا أن الهدنة أحدثت تحولا كبيرا لليمن، وحققت فرقا ملموسا في حياة الناس.