مكافحة المخدرات تضبط ديلر الفودو والأستروكس بمنطقة المرج.. تفاصيل

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام –كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.