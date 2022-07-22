اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 01:46 م
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مكافحة المخدرات تضبط ديلر الفودو والأستروكس بمنطقة المرج.. تفاصيل

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:25 م
مكافحة المخدرات تضبط ديلر الفودو والأستروكس بمنطقة المرج.. تفاصيل حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام –كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مكافحة المخدرات

أسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن القاهرة

قسم المرج



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