مكافحة المخدرات تضبط ديلر الفودو والأستروكس بمنطقة المرج.. تفاصيل

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام –كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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