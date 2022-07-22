وذكر المرصد اليمني للألغام، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جميعهم من أسرة واحدة، قتلوا نتيجة انفجار لغم بمنطقة مركوضة في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.

من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عن أسفها لوقوع حادث انفجار لغم أرضي آخر أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، أثناء جمع خشب الوقود في مديرية الحوك.. مضيفة أن هذا الحادث المأساوي يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها مواطنو الحديدة وخاصة الأطفال، كل يوم أثناء ممارسة حياتهم اليومية.