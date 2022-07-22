كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 18 شخصاً على الأقلّ في عملية لشرطة ريو دي جانيرو في البرازيل ، وقال مصدر أمني، إن بين القتلى في ريودي جانيرو 16 شخصا يشتبه بانتمائهم لعصابات وشرطي وسيدة.

وفى وقت سابق أطلق ضابط شرطة برازيلى، معروف بتأييده وهوسه بالرئيس الحالى جايير بولسونارو، النار على مارسيلو أرودا، عضو حزب العمال البرازيلى (PT)، عندما كان يحتفل بعيد ميلاده الخمسين، وقتله بينما هتف الضابط بشعارات لصالح الرئيس الحالى، وذلك على خلفية الانتخابات الرئاسية المقررة اكتوبر القادم.

وأشارت وكالة "تيلام" الأرجنتينية إلى أن القاتل دخل حفلة عيد ميلاد مارسيلو أرودا الخمسين وأطلق عليه الرصاص حتى الموت.