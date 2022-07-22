اليوم السابع
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مقتل مبيض محارة وإصابة شقيقه خلال مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات الجيرة بالقناطر

الجمعة، 22 يوليه 2022 03:47 م
مقتل مبيض محارة وإصابة شقيقه خلال مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات الجيرة بالقناطر حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مقتل مبيض محارة وإصابة شقيقه، إثر إصابتهما بطلق خرطوش، على يد عاطل، بسبب خلافات الجيرة بينهم، والتي أودت بحياة الأول وإصابة الثاني، جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفي بنها العام، والمصاب لمستشفى قليوب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين ومصرع شخص وإصابة شقيقه على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة بمنطقة شلقان دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "م ش ع"، مبيض محارة، 28 سنة، وشقيقه "أ ش م"، 22 سنة، مبيض محارة، مع "ن م س"، 22 سنة، عاطل، بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش"، وإطلاق أعيرة نارية صوبهم، أصيب خلالها المجني عليهم بشظايا الخرطوش، وأودت بحياة الأول وإصابة الثانى.

جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفي بنها العام، والمصاب لمستشفى قليوب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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