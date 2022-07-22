مقتل عنصر إجرامى وضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة لقى أحد العناصر الإجرامية مصرعه، وتم ضبط آخر بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قول أمنى تابع لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، تم الاشتباه فى شخصين يقفان على جانب الطريق وبجوارهما بعض الأجولة ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

ونتج عن ذلك مصرع أحدهما (عنصر إجرامى سبق اتهامه فى قضايا "سرقة - إتجار بالمواد المخدرة" - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) وإصابة الآخر (مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) ، كما عُثر بجوارهما على (2 بندقية آلية – 4 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 150 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.