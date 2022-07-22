مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات دولية ضمن 116 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 10 رحلات طيران سياحية دولية أغلبها أوروبية، ضمن 116 رحلة أسبوعية وصلت للمطاو خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، وحتى اليوم الجمعة، حيث وصلت تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية.

وكانت كشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 116 رحلة طيران التي وصلت خلال الاسبوع 108 رحلة دولية و8 رحلات أخرى داخلية، ووصلت الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و17 من المطارات الإيطالية.

بينما استقبل المطار خلال الأسبوع الجاري 16 رحلة من ألمانيا و35 رحلة من تشيك والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.