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مطار الغردقة الدولى يستقبل 81 رحلة طيران تقل 12 ألف سائح اليوم

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:19 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 81 رحلة طيران تقل 12 ألف سائح اليوم مطار الغردقة- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة، 81 رحلة طيران دولية أوروبية، قادمة من المطارات العالمية المختلفة، تقل على متنها، قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم التعامل مع الوافدين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك بإنهاء الإجراءات بطريقة سريعة للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ الغردقة.
 
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن أغلب الرحلات القادمة اليوم لمطار الغردقة من المطارات الأوروبية، خاصة بعد موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة في تلك الدول، حيث تعد الرحلات الالمانية الاكثر وصولا لمطار الغردقة اليوم.
 
من جانب آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 10 رحلات طيران سياحية دولية أغلبها أوروبية، ضمن 116 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة، حيث وصلت تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية.
 
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن من بين 116 رحلة طيران الوافدة خلال الاسبوع  108 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و17 من المطارات الايطالية.
 
بينما استقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا و35 رحلة من التشيك والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.
 

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