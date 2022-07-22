اليوم السابع
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مصيف بلطيم كامل العدد واستمرار تقديم كافة الخدمات للمصيفين.. صور

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:25 م
مصيف بلطيم كامل العدد واستمرار تقديم كافة الخدمات للمصيفين.. صور مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبلت مدينة مصيف بلطيم آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية اليوم، الجمعة، وجرى رفع درجة الاستعداد علي مداخل المدينة لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أي تكدس علي مداخل المدينة الثلاثة ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتشهد شواطئ مصيف بلطيم الستة زحاما شديداً، نظراً للحرارة الشديدة ، فلجأ الألاف للشواطئ، إضافة للإقبال الكبير على المصيف هذا العام، نظراً لأعمال التطوير الذي شهدها المصيف، واستمرار تقديم الخدمات المتعددة للمصيفين القادمين من كافة محافظات الجمهورية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتكثيف تواجد رجال الانقاذ علي شواطئ المدينة علي جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات.

اقبال كبير على مصيف بلطيم

اقبال كبير على مصيف بلطيم

 

اقبال غير مسبوق على المصيف
اقبال غير مسبوق على المصيف

 

 

اقبال متزايد على المصيف
اقبال متزايد على المصيف

 

 

التوافد من كافة المحافظات
التوافد من كافة المحافظات

 

 

توافد من كافة المحافظات
توافد من كافة المحافظات

 

 

جانب من الزحام
جانب من الزحام

 

 

زحام على شواطئ المصيف
زحام على شواطئ المصيف

 

 

شاطء الزهراء واقبال كبير
شاطء الزهراء واقبال كبير

 

 

لجوء الابلاف على مصيف بلطيم
لجوء الابلاف على مصيف بلطيم

 


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