"مصر للطيران" تسير اليوم 7 رحلات لعودة ضيوف الرحمن

كتب أحمد مصطفى

استمراراً للرحلات التى تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، تُسير مصرللطيران اليوم الجمعة 7 رحلات جوية لنقل ضيوف الرحمن، وذلك بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة ورحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 1500 حاج من حجاج بعثة كل من مصرللطيران و الداخلية ووزارة التضامن، وتضامن بني سويف وجنوب سيناء والمنيا بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.