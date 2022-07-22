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"مصر للطيران" تسير اليوم 7 رحلات لعودة ضيوف الرحمن

الجمعة، 22 يوليه 2022 12:56 م
"مصر للطيران" تسير اليوم 7 رحلات لعودة ضيوف الرحمن مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى

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استمراراً للرحلات التى تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، تُسير مصرللطيران اليوم الجمعة 7 رحلات جوية لنقل ضيوف الرحمن، وذلك بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة ورحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 1500 حاج من حجاج بعثة كل من مصرللطيران و الداخلية ووزارة التضامن، وتضامن بني سويف وجنوب سيناء والمنيا بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.
 
 

مطار القاهرة

أخبار المطار

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مصر للطيران



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