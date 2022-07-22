مصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

لقى شخص مصرعه، صدمه قطار في أوسيم بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في محطة برطس بأوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن القطار صدم شخصا أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

حدد رجال المباحث هوية الضحية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.