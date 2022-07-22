مصرع شاب غرقا خلال السباحة فى ترعة الكيمان بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مصرع شاب يبلغ من العمر 32 سنة غرقاً خلال السباحة فى ترعة الكيمان، وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى طيبة عقب انتشالها لحين عرضها على الطب الشرعي والتصريح بتسليمه لذويه والدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بعثور الأهالى على جثمان شاب يدعى "أبوالحسن.ر.ف" 32 سنة مقيم بعزبة البرج فى الكيمان بمدينة إسنا، وذلك عقب غرقه فى ترعة الكيمان خلال السباحة فى الترعة هرباً من الطقس الحار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، حادثي غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبداية الواقعة الأولى كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق شاب خلال السباحة في نهر النيل فى شارع البحر بإسنا، ويدعى "محمد.أ.ع"، 30 سنة عامل فى مطعم بإسنا ومقيم بكفر الشيخ، وتم وضع جثمان الشاب فى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، أما الحادث الثاني فشهدت ترعة قرية طفنيس بمدينة إسنا، غرق طفل يدعى "شهاب.ع.أ" 7 سنوات، وتم استخراج جثمانه ووضعه فى مشرحة المستشفى وصرحت النيابة لأسرته بتسليمه ودفنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.