مسعف يسلم 133 ألف جنيه عثر عليهم فى موقع حادث بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

سلم مسعف بفرع هيئة الإسعاف مبلغ 133 ألف جنيه لنقطة شرطة مستشفي المنيا العام لرده إلي أصحابه بعد العثور عليه بموقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز أبو قرقاص فى جنوب المحافظة.



وكان رياض فوزى مسعف بفرع هيئة إسعاف مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، قد عثر على مبلغ مالى قيمته 133 ألف جنيه داخل سيارة ربع نقل في حادث وقع مساء أمس الخميس على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا وقام بتسليمه إلي نقطة شرطة المستشفي العام بالمنيا تمهيدا لرده لأصحابه.



وقال رياض، إنه مقيم بمركز ملوى، في جنوب المحافظة، ويعمل بمرفق إسعاف أبوقرقاص، وفي أثناء تواجده بالعمل تلقي بلاغاً من غرفة العمليات، بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، وعقب الإنتقال إلى مكان الحادث وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفي، عثر علي مبلغ 133 ألف جنيه كان داخل السياره فسلمه لنقطة شرطة المستشفي.

