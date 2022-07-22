محطة عدلى منصور نموذج للنقل المستدام الصديق للبيئة.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

حرصت الدولة المصرية، خلال مشروعاتها القومية الاعتماد على اتباع المعايير والمواصفات البيئية فى إطار تحولنا للأخضر، ولعل أبرز هذه المشروعات القومية الخضراء، الخاصة بالنقل المستدام هو مترو الأنفاق و المونوريل والقطار الكهربائي.

خلال هذا التقرير نرصد ملامح المحطة الخضراء، التي تعد أكبر محطة تبادلية فى الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن محطات مترو الأنفاق وهى محطة مترو عدلي منصور التى تم افتتاحها حديثاً ، حيث اعتمدت تصميمات الإضاءة بها واستخدمت التكنولوجيا المتطورة وأحدث الأنظمة والمنتجات عالية الجودة والكفاءة في منظومة الإضاءة.

اعتمدت محطة عدلى منصور على منتجات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة لإبراز الشكل المعماري والتصميم الهندسي لها، حيث تم المزج بين التصميمات الحديثة والتصميمات التراثية المصرية القديمة، من خلال إحدى الشركات الخاصة التي لها باع طويل في منتجات الإضاءة ولمبات الليد.

بتدقيق النظر فى محطة عدلى منصور نجد أنها نموذج يتماشى مع رؤية مصر والأهداف القومية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، فيما يخص توفر الطاقة والنقل المستدام والحفاظ على الهوية المصرية ، والحفاظ على البيئة وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية.

محطة عدلى منصور تضم أكثر من 1200 كشاف ليد ، على واجهات المباني من الخارج، وداخل المحطة الرئيسية والمكاتب الادارية ، وايضا جميع ممرات المشاة، وساحات الانتظار ذهاب وعودة .

جدير بالذكر أن مجمع محطة عدلى منصور يضم أولى محطات خط الأتوبيس الترددي المخطط تسييره للوصول إلى مطار القاهرة، خلال 5 محطات مترو أنفاق، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT، وخط السكة الحديد، وموقف سوبر جيت، الذى تنطلق منه خطوط أتوبيسات تربط المحافظات.