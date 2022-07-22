اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 06:32 م
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محافظ شمال سيناء يزور قرية نجع شبانة فى رفح

الجمعة، 22 يوليه 2022 06:09 م
محافظ شمال سيناء يزور قرية نجع شبانة فى رفح محافظ شمال سيناء يزور قرية نجع شبانة
شمال سيناء - محمد حسين

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وافق الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على إنشاء مجموعة من الخدمات تحقيقا لمطالب أهالى قرى رفح .

وأعلن المحافظ أثناء زيارته لقرية نجع شبانة برفح ولقائه مع الأهالى، يرافقه اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ اليوم، أنه صدق على انشاء محطة تحلية مياه بالقرية لتغذية قرى رفح، وتزويدها بمحولين للكهرباء وربطهما بخط 22 كيلو فولت ، وأنه جارى توصيل التيار الكهربائى وسيتم اطلاقه في نهاية الأسبوع القادم .

وأضاف المحافظ في لقائه مع الأهالى أنه سيتم صيانة آبار المياه الزراعية بالقرى، علاوة على إنشاء عدد من الآبار الجديدة بقرية نجع شبانة الى جانب اعتماد صرف تكافل وكرامة لأسر القرى العائدة برفح.

كما وافق المحافظ أثناء الزيارة على فتح وحدة صحية بالقرية، وصرف جميع المقررات التموينية لأهالى القرية والقرى التابعة مع اعتماد صرف 5 كيلو جرامات من الدقيق كحصة زائدة عن المستحق بكل فرد شهريا.

والتقى المحافظ مع أهالى قرية الشلاق مركز الشيخ زويد ، وأدى صلاة الجمعة مع الأهالى في مسجد القرية، ومن جهة أخرى تفقد المحافظ إنشاءات مدينة رفح الجديدة.


شمال سيناء

رفح

نجع شبانه

سيناء



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