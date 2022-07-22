محافظ سوهاج: تبطين 215 ترعة بـ2.6 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة الرى.. صور

سوهاج محمود مقبول

المشروع القومى لتبطين الترع بمحافظة سوهاج، أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية على أرض المحافظة، من أجل الحفاظ على مياه الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام.

المشروع القومى لتبطين الترع نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية صرح بذلك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأضاف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج في تصريحات خاصة لليوم السابع، مما لا شك فيه أن للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع أهمية كبيرة لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وترشيد الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق، وتحسين جودة الري، وقد وصل إجمالي الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة 215 ترعة، بإجمالي أطوال 638 كيلو و107 أمتار، وبتكلفة 2 مليار و64 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية .

وتم العمل في 185 ترعة، بإجمالي أطوال 540 كيلو و894 مترا، وبتكلفة إجمالية مليار و724 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تبطين 75 ترعة، بطول 337 كيلو و100 متر، وجاري العمل في 110 أخري، بنسبة تنفيذ 62.3%، وجارى طرح 30 ترعة لتبطينها، بإجمالي أطوال 97.713 كيلومتر، بتكلفة 342.83 مليون جنيه.

وأضاف الفقى، أن سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شهدت أكبر عملية تطوير وتبطين للترع فى تاريخها والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعتبر محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين.



تبطين الترع



تبطين ترع سوهاج



ترع سوهاج