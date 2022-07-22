محافظ بنى سويف ينيب السكرتير المساعد لحضور جنازة نادى طه رئيس قرية قمبش

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، لتشييع جنازة نادى طه رئيس قرية قمبش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والذى توفى صباح اليوم الجمعة.



وأدى السكرتير العام المساعد صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد بني عتمان ، عقب صلاة الجمعة ، وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، وليد كامل نائب رئيس مركز ومدينة ببا وعدد من رؤساء قرى الوحدة المحلية ومديري الإدارات والأقسام بالوحدات المحلية.



من جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، داعيا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يمن على أهله وذويه بنعمة الصبر والاحتساب والسلون.