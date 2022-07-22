محافظ بنى سويف ينيب السكرتير المساعد لحضور جنازة نادى طه رئيس قرية قمبش

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، لتشييع جنازة نادى طه رئيس قرية قمبش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والذى توفى صباح اليوم الجمعة.
وأدى السكرتير العام المساعد صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد بني عتمان ، عقب صلاة الجمعة ، وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، وليد كامل نائب رئيس مركز ومدينة ببا وعدد من رؤساء قرى الوحدة المحلية ومديري الإدارات والأقسام بالوحدات المحلية.
من جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، داعيا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يمن على أهله وذويه بنعمة الصبر والاحتساب والسلون.
محافظ بنى سويف ينيب السكرتير المساعد لحضور جنازة نادى طه رئيس قرية قمبشالجمعة، 22 يوليه 2022 03:29 م
الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، لتشييع جنازة نادى طه رئيس قرية قمبش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والذى توفى صباح اليوم الجمعة.
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