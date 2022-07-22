محافظ الشرقية يُثمن جهود الصحة فى توعية المواطنين بأهمية تلقى لقاح كورونا

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجهودات مديرية الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ ندوات لتوعية المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري، بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه والتأكيد على الإلتزام بالإرشادات الصحية المقدمة والأهتمام بأعمال النظافة أولاً بأول والبعد عن أي تجمعات ، بالإضافة إلى وضع ملصقات توعوية على الجدران بالمنشآت الحكومية والشوارع والميادين ومحطات السكك الحديد ومواقف السيارات للتوعية بخطورة الفيروس وأهميه تلقي اللقاحات المضاده للحد من إنتشاره والقضاء عليه.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة الثقافة الصحية بالمديرية بتنظيم العديد من الندوات التوعوية واللقاءات الجماهيرية للمواطنين والعاملين والمترددين علي الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، والإدارات الصحية، والزراعية، والتعليمية، والري، ومأموريات الضرائب والمجالس المحلية بالمحافظة، للتوعية بأهميه تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد لزيادة المناعة المجتمعية، وكذلك توعيتهم بأهمية الحصول على الجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة من اللقاح المضاد للفيروس دون الحاجة لتسجيل مسبق ، واستعراض مدى توافره بالوحدات الثابتة والمتحركه والمراكز الصحية بجميع مراكز المحافظه بالمجان ، بالإضافة إلي توزيع اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظاً علي الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال الندوات التوعوية تم التنبيه علي ضروره إتباع الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامه الواقية خاصة في أماكن التجمعات والأماكن المغلقة، والإهتمام بالتباعد الإجتماعي، وأهمية غسل اليدين باستمرار واستخدام وسائل التطهير، حتي بعد تلقي اللقاح، وكذلك التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الجميع.