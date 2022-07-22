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محافظ الجيزة: محور الفريق كمال عامر نقلة كبيرة بمنظومة الطرق.. صور

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:12 ص
محافظ الجيزة: محور الفريق كمال عامر نقلة كبيرة بمنظومة الطرق.. صور محافظ الجيزة خلال جولته لأعمال محور الفريق كمال عامر
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تقدم نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور الفريق كمال عامر بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة، مؤكدا أن المحور يعد نقلة نوعية كبيرة بمنظومة الطرق لم تشهدها المحافظة من قبل في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين بعد سنوات من المعاناة، من خلال فتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التي قام بها بطول مسار المحور رافقه خلالها اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى واللواء علاء بدران السكرتير العام وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع نطاق أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة وتذليل أية عقبات تواجه التنفيذ انطلاقاً من التعاون الكامل بين كافة الجهات لسرعة الإنتهاء من المشروع وتشغيله لتحقيق الاستفادة الكبيرة للمواطنين .  
 
وتفقد المحافظ ومرافقيه المسطح العلوى للمحور بنطاق أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والساحات وطرق الخدمة الكائنة أسفل المحور بقطاعات ناهيا وأرض اللواء بأحياء العجوزة وبولاق الدكرور مشيراً إلى أنه جارى إنشاء طريق مزدوج أسفل المحور بالقطاع المشار إليه لتسهيل الحركة المرورية والقضاء على اي اختناقات بقطاع ناهيا وأرض اللواء. 
 
ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال بالطريق ومراعاة المعايير الفنية لأرصفة المشاة و أماكن أنتظار السيارات والساحات والنقاط الخدمية .  
 
كما تفقد المحافظ الموقف التنفيذي لمسار محور الفريق كمال عامر بداية من شارع جامعة الدول العربية ومثلث بشتيل وحتى منطقة أرض اللواء موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال أسفل المحور واستغلال عدد من الباكيات الموجودة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء مع تكثيف وتيرة العمل للإنتهاء من انشاء موقف السرفيس الحضارى بذلك القطاع والذى من المقرر أن يستوعب كافة سيارات السرفيس بالمنطقة ولخدمة خطوط سير المواطنين المتجه من مناطق أرض اللواء إلى البراجيل ولعبة وأرض اللواء و الطريق الأبيض وشوارع السودان ومترو البحوث وجامعة الدول العربية. 
 
وخلال تفقده قطاع ترعه الزمر بالعمرانية شدد محافظ الجيزة بضرورة التنبيه علي سائقي سيارات السرفيس بالإلتزام بالأماكن المخصصة والمواقف الحضارية التي تم إنشاؤها وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية .
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة ورؤساء احياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة ومدير إدارة التفتيش المالى والإداري بالمحافظة .
 
 
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محور كمال عامر

الجيزة

المحاور المرورية

الطرق



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