محافظ البحيرة يوجه بمراجعة تراخيص المعديات النهرية حرصا على سلامة المواطنين

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة .
وشدد المحافظ، على الالتزام بتحميل الأعداد المقررة بالمنتديات النهرية وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
وفى هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمراجعة المعديات بنطاق قر ى" الشعيرة - كفر الشيخ مخلوف - نكلا العنب - شبرا النونه"
كما قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة ورشيد والمحمودية بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الإحترازية المقررة.
محافظ البحيرة يوجه بمراجعة تراخيص المعديات النهرية حرصا على سلامة المواطنينالجمعة، 22 يوليه 2022 02:25 م
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة .
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