مجلس مدينة سفاجا يردم بيارة مخالفة تهدد حياة الأطفال

البحر الأحمر - عماد عرفة

كلف اللواء ياسر شعبان،رئيس مدينة سفاجا، الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بردم البيارات المخالفة بمنطقة خدمات القري، تنفيذًا لتكليفات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقال رئيس مدينة سفاجا في بيان له، أنه بالتنسيق بين الإدارات « الهندسية، البيئة، المتابعة الميدانية »، تم الانتهاء من ردم غرف بيارات الصرف الصحي مخالفة.

واكد علي مدير إدارة البيئة، بمعاينة البيارات القديمة وغير المستغلة بكافة المناطق التي تم ربطها على شبكة الصرف الصحي والعمل على ردمها، وكذلك جميع البيارات غير المستغلة للحفاظ على بيئة صحية آمنة.