مجلس مدينة سفاجا يردم بيارة مخالفة تهدد حياة الأطفال

كلف اللواء ياسر شعبان،رئيس مدينة سفاجا، الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بردم البيارات المخالفة بمنطقة خدمات القري، تنفيذًا لتكليفات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وقال رئيس مدينة سفاجا في بيان له، أنه بالتنسيق بين الإدارات « الهندسية، البيئة، المتابعة الميدانية »، تم الانتهاء من ردم غرف بيارات الصرف الصحي مخالفة.
واكد علي مدير إدارة البيئة، بمعاينة البيارات القديمة وغير المستغلة بكافة المناطق التي تم ربطها على شبكة الصرف الصحي والعمل على ردمها، وكذلك جميع البيارات غير المستغلة للحفاظ على بيئة صحية آمنة.
كما تفقد اللواء ياسر شعبان ، رئيس مدينة سفاجا، عددا من التقسيمات الجديدة بالمدينة وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية ومنع أي تعديات على أملاك الدولة وحرم الطريق العام، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالوحدة المحلية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة متابعة الأعمال الإنشائية بكافة التقسيمات بمدن المحافظة والمتابعة المستمرة لمنع حالات التعد على أملاك الدولة.
ووجه رئيس مدينة سفاجا، الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، بالمرور الدائم على كافة التقسيمات لمتابعة الأعمال الإنشائية ومطابقتها بالرسوم الهندسية والتراخيص السليمة.
وطالب رئيس مدينة سفاجا، كافة المواطنين أصحاب الأراضي بكافة التقسيمات، بالالتزام بكافة الإجراءات القانونية فى عملية البناء وعدم التعدى على أملاك الدولة وحرم الطريق العام.
جانب من الأعمال (1)
جانب من الأعمال (2)
جانب من الأعمال (3)
جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (2)
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