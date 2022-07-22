ما هى كمية القهوة اليومية التى تضيف سنوات لحياتك؟

فاطمة ياسر

القهوة من النباتات ذات الطعم المميز والرائع، ونجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعشقون تناولها، ووفقا للتقرير المنشور عبر جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فهناك دراسة توضح أن تناول ما بين فنجان ونصف وثلاثة فناجين ونصف من القهوة يوميا يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك.

وأضاف التقرير أنه راقب فريق بحث صينى من جامعة جينان فى قوانجتشو 171 ألف شخص لمدة سبع سنوات، وثبت أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام أقل عرضة للوفاة بنسبة الثلث من أولئك الذين لم يشربونها سواء كانت سادة أو محلاة بالسكر، وكان المشاركون يبلغون من العمر نحو 56 عاما، ولم يكونوا مصابين بالسرطان أو أمراض القلب عندما بدأت الدراسة.

وتم قياس كمية القهوة التي يشربونها يوميا في بداية الدراسة، وأظهرت النتائج أنه تم تسجيل 3177 حالة وفاة خلال الدراسة، بما فى ذلك 1725 من السرطان و628 من أمراض القلب، وقال الباحثون إن نتائجهم أظهرت أن أولئك الذين تناولوا المشروبات الساخنة لديهم "مخاطر أقل للوفاة لجميع الأسباب" من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، لذا خلص الفريق بقيادة الدكتور دان ليو من الجامعة، إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة غير المحلاة والمحلاة بالسكر يرتبط بانخفاض خطر الوفاة.

والسبب أن القهوة لها العديد من الفوائد الصحية كتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2، وأيضا تقليل احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

وأكدت الدراسة أن هذا الأمر قد يكون بسبب احتواء البن أو القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يساعد على تقليل الالتهاب الداخلى وتلف الخلايا.