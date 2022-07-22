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ما الفترة المقررة بين جرعات لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب

الجمعة، 22 يوليه 2022 06:30 ص
ما الفترة المقررة بين جرعات لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب لقاح كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: "نحن في حالة وباء وتلك الحالة تستدعى أن كل شخص مر على آخر جرعة تلقاها من لقاح كورونا 6 أشهر عليه الحصول على الجرعة التالية دون التقيد بمكان محدد".
 
وتابع الدكتور حسام حسنى: "طالما الوباء موجودا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 65 عاما الحصول كل 3 شهور على جرعة منشطة، والأشخاص الطبيعيين كل 6 شهور جرعة تنشيطية". 
 
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

الصحة

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لقاح كورونا

الجرعة التنشيطية

اليوم السابع بلس

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