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ماكرون يؤكد للرئيس السيسى تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى

الجمعة، 22 يوليه 2022 03:09 م
ماكرون يؤكد للرئيس السيسى تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ماكرون
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين، حيث رحب في مستهلها الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس إلى باريس؛ مؤكداً تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام بلاده بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابي، ومشيداً في هذا الصدد بجهود الرئيس لصون السلم والأمن الإقليميين.
 
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