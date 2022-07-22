لماذا تتكرر آلام حصوات الكلى فى الصيف؟

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف تجعلنا أكثر عرضة للجفاف وتزيد الشعور بالعطش، لذا فإن الجمع بين الجفاف مع تناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر يوفر ظروفًا مواتية لتشكيل حصوات الكلى المؤلمة، ومع حصوات الكلى، يؤدى العرق إلى الجفاف، وفى هذا التقرير نتعرف على الأسباب التى تكمن وراء الإصابة بحصوات الكلى فى الصيف، بحسب موقع maxhealthcare.

ويؤثر الجفاف على إخراج البول، ما يمثل مشكلة للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى.

وعندما يصاب الجسم بالجفاف، تحافظ الكلى على الماء عن طريق صنع البول المركز، ويضع البول المركز سلسلة لتكوين بلورات الحجر.

لا ينصب التركيز في الوقاية من حصوات الكلى على كمية السوائل المستهلكة، بل على كمية البول المنتجة.

وفي أشهر الصيف من الضروري تناول كمية إضافية لمواجهة آثار الجفاف في الصيف.

ما هي حصوات الكلى؟

حصوات الكلى هي أملاح معدنية تتراكم في المسالك البولية. عندما تتبلور هذه المواد وتتكتل معًا، تكون حصوات الكلى تبدأ في التكون، ومع زيادة حجم الحصوات، فإنها تبدأ في منع تدفق البول وتستقر في الأنبوب الممتد من الكلى إلى المثانة.

مؤشرات الإصابة بحصوات الكلى المحتملة هى آلام شديدة في الظهر أو أسفل البطن أو الفخذ، والتي قد تكون مصحوبة أيضًا بحمى أو قشعريرة أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

قد يكون التبول مؤلمًا أو أكثر تواترًا من المعتاد قد يبدو البول عكرًا أو دمويًا، 80% من حصوات الكلى عبارة عن حصوات كالسيوم.

منع تكون حصوات الكلى خلال فصل الصيف



زيادة إخراج البول

تذكر أن العرق يقلل من حجم البول. من المهم الحفاظ على ارتفاع كمية البول على الرغم من فقدان السوائل من خلال التعرق. الهدف هو البول الباهت والصافي 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. يجب أن يتجاوز حجم البول 2 لتر خلال 24 ساعة. الماء هو أفضل سائل ، لكن عصائر الفاكهة مقبولة أيضًا.

قلل من تناول الملح والصوديوم

قلل من المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين أو السعرات الحرارية وتجنب المشروبات الرياضية عالية الصوديوم.

قلل من تناول الملح والصوديوم لأن الملح يدفع الكالسيوم الإضافي إلى البول، ما يزيد من خطر تكوين حصوات الكالسيوم.

استهلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتلبية الكمية اليومية الموصى بها

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن المرضى الذين يشكلون حصوات الكالسيوم يحتاجون إلى تجنب منتجات الألبان، وتدعم الأبحاث الحالية استهلاك كمية طبيعية من الكالسيوم في النظام الغذائي لجميع المرضى تقريبًا الذين تتشكل لديهم حصوات.

المغنيسيوم للوقاية والعلاج

يمنع المغنيسيوم معظم هجمات حصوات الكلى عن طريق تثبيط تكوين الحصوات، كما يمنع المغنيسيوم التشنج ولا يخفف الألم بسرعة فحسب، بل يساعد أيضًا في طرد الحصاة.

ويمنع المغنيسيوم تكوين الحصوات ويمنع تشنج الحالب.

اشرب عصير الليمون

لمنع تكون حصوات الكلى، اشرب عصير ليمون طازجا أو أضف قطرة أو اثنتين من زيت الليمون الأساسي العلاجي إلى كوب من الماء واشربه يوميًا.

إذا كنت تعاني من حصوات الكلى، لتخفيف الآلام، ضع نصف ليمونة طازجة في كوب من الماء واشربه كل نصف ساعة حتى يخف الألم.