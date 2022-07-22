كيف استدرج مالك محل مدرسا وقتله بـ15 طعنة بسبب خلاف مالى بمنشأة القناطر؟

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة مدرس قتله مالك محل في إحدى قرى منشأة القناطر، حيث اتهموا القاتل بارتكاب الجريمة، وذكروا أن خلافات متعلقة بمبلغ مالي وراء استدراج المتهم للضحية وقتله.

وأشارت تحريات رجال المباحث أن المتهم كان مدان للقتيل بمبلغ 10 آلاف جنيه، ورفض إعادة النقود له، مما دفعه لاستدراجه، وسدد له طعنات بواسطة سلاحيين أبيض، حتى تأكد من مقتله، وفر هاربا.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه كان مدانا للمجني عليه بمبلغ 10 آلاف جنيه، ولعجزه عن سداد النقود، مع مطالبة القتيل له باستعادة نقوده، قرر المتهم إنهاء حياته، فاستدرجه إلى أرض زراعية، وسدد له 15 طعنة في أنحاء جسده، من بينهم 7 طعنات في الرقبة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر.

انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب تم تحديد هويته، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.