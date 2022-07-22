اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 01:54 م
أكرم القصاص
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كيف أصبحت الإسكندرية فى أول يوم جمعة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. صور

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:22 م
كيف أصبحت الإسكندرية فى أول يوم جمعة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. صور شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت شواطئ الاسكندرية تكدس كبير و ازدحام اليوم الجمعة فى أول جمعة بعد إنتهاء الثانوية العامة ،حيث أعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن 6 شواطئ أعلنت اليوم أنها كامل العدد ووصول نسبة الإشغال إلى 100%  منذ العاشر صباحا وهي:

شواطئ ميامي العام وفريسكا المميز والمندرة المجانى والفنار المميز والعصافرة المميز وشاطئ اسكندر الخدمة.

ونسبة الإشغال لشواطئ القطاع الشرقي تجاوزت الـ 90% بينما وصلت نسبة إشغال شواطئ القطاع الغربي (من المكس حتي سيدي كرير) 50%.

وانضم شاطئ السرايا لقائمة الشواطئ كاملة العدد مع إقبال متزايد علي كافة الشواطئ ويبقي شواطئ بحري منخفضة في نسب الاشغال ويتم توجيه سيارات الرحلات القادمة من المحافظات الأخرى إليها.

شواطئ الاسكندرية (1)
 

 

شواطئ الاسكندرية (2)
 

 

شواطئ الاسكندرية (4)
 

 

شواطئ الاسكندرية (5)
 

 

شواطئ الاسكندرية (6)
 

 

شواطئ الاسكندرية (8)
 

 

شواطئ الاسكندرية (9)
 

 

شواطئ الاسكندرية (10)
 

 

شواطئ الاسكندرية (11)
 

 

شواطئ الاسكندرية (12)
 

 

شواطئ الاسكندرية (14)
 

 

شواطئ الاسكندرية (15)
 

الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

مصيف الاسكندرية

زحام الشواطئ



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