كيف أصبحت الإسكندرية فى أول يوم جمعة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. صور

شهدت شواطئ الاسكندرية تكدس كبير و ازدحام اليوم الجمعة فى أول جمعة بعد إنتهاء الثانوية العامة ،حيث أعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن 6 شواطئ أعلنت اليوم أنها كامل العدد ووصول نسبة الإشغال إلى 100% منذ العاشر صباحا وهي:
شواطئ ميامي العام وفريسكا المميز والمندرة المجانى والفنار المميز والعصافرة المميز وشاطئ اسكندر الخدمة.
ونسبة الإشغال لشواطئ القطاع الشرقي تجاوزت الـ 90% بينما وصلت نسبة إشغال شواطئ القطاع الغربي (من المكس حتي سيدي كرير) 50%.
وانضم شاطئ السرايا لقائمة الشواطئ كاملة العدد مع إقبال متزايد علي كافة الشواطئ ويبقي شواطئ بحري منخفضة في نسب الاشغال ويتم توجيه سيارات الرحلات القادمة من المحافظات الأخرى إليها.
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