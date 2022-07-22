كيف أصبحت الإسكندرية فى أول يوم جمعة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت شواطئ الاسكندرية تكدس كبير و ازدحام اليوم الجمعة فى أول جمعة بعد إنتهاء الثانوية العامة ،حيث أعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن 6 شواطئ أعلنت اليوم أنها كامل العدد ووصول نسبة الإشغال إلى 100% منذ العاشر صباحا وهي:

شواطئ ميامي العام وفريسكا المميز والمندرة المجانى والفنار المميز والعصافرة المميز وشاطئ اسكندر الخدمة.

ونسبة الإشغال لشواطئ القطاع الشرقي تجاوزت الـ 90% بينما وصلت نسبة إشغال شواطئ القطاع الغربي (من المكس حتي سيدي كرير) 50%.



وانضم شاطئ السرايا لقائمة الشواطئ كاملة العدد مع إقبال متزايد علي كافة الشواطئ ويبقي شواطئ بحري منخفضة في نسب الاشغال ويتم توجيه سيارات الرحلات القادمة من المحافظات الأخرى إليها.















































